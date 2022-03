गुजरात टाइटंस ने मैच से पहले लिया बड़ा फैसला, फिरकी के जादूगर को दी ये बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का आगाज हो चुका है. सोमवार को आईपीएल की दो नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के कप्तानों ने भी आईपीएल 2022 में उतरने से पहले अपनी-अपनी कमर कस ली है. इस मैच से पहले हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने एक ऐलान किया है और टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है.

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटन्स (GT) की टीमें मुंबई के वॉनखेड़े मैदान में आमने-सामने होंगी. गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल में अपने अभियान की शुरुआत से पहले टीम के उपकप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान पहले ही हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के हाथ में है और अब उप-कप्तान की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) को दी गई है. वे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम की भी कमान संभाल चुके हैं. गुजरात टाइंटस ने सोशल मीडिया के जरीए इसकी जानकारी दी. टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा,'राशिद भाई हमारे उपकप्तान बने हैं.'

In yet another #SeasonOfFirsts, Rashid bhai becomes our Vice Captain #TitansFAM #AavaDe #TATAIPL pic.twitter.com/7QxFLtuah8

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 27, 2022