IPL 2022: पहली ही बार में रंग लाई हार्दिक की मेहनत, गुजरात ने खिताब जीतकर रचा इतिहास

Gujarat Titans Champion: गुजरात टाइटंस ने एकतरफा अंदाज में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया. गुजरात के लिए शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने कमाल का खेल दिखाया. राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को 131 रनों का टारगेट दिया, जिसे गुजरात ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

131 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बहुत ही खराब रही. जब शानदार फॉर्म में चल रहे विस्फोटक ओपनर ऋद्धिमान साहा पवेलियन लौट गए. साहा ने 7 गेंदों में 5 रन बनाए. मैथ्यू वेड ने 8 रनों का योगदान दिया. कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए. हार्दिक ने 30 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और 1 छक्का शामिल था. राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट हासिल किया.

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने मैच में कमाल का खेल दिखाया. कप्तान हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़कर टीम को लीड किया. उन्होंने अपने चार ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. वहीं, रवि श्रीनिवासन ने 2 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट चटकाए. जबकि यश दयाल, मोहम्मद शमी और राशिद खान ने एक-एक विकेट लिया. इन गेंदबाजों की वजह से गुजरात ने राजस्थान को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया.

The @gujarat_titans captain @hardikpandya7 led from the front, scalping wickets, & was our top performer from the first innings of the #TATAIPL 2022 Final.

A summary of his performance pic.twitter.com/tAgwUmp72s

— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2022