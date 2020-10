IPL 2020 KXIP vs SRH: प्रीति जिंटा के Flying Kiss ने इंटरनेट पर लगाई आग

नई दिल्ली: किंग्स इलेवन पंजाब टीम ( KXIP) को आईपीएल 2020 (IPL 2020) की शुरुआत में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरह इस टीम ने लगातार 4 जीत दर्ज की है, वो काबिल-ए-तारीफ है. शनिवार को पंजाब टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को रोमांचक मुकाबले में 12 रनों से शिकस्त दी और प्वॉइंट टेबल में 5वां स्थान हासिल किया.

इस जीत के बाद पंजाब के खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं, वहीं टीम की मालकिन प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की खुशी में भी चार चांद लग गए हैं. जीत के बाद प्रीति ने मैदान की तरफ रुख करते हुए फ्लाइंग किस (Flying Kiss) दे दिया. जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

So excited I cannot sleep पर कोई गल नही सद्दा पंजाब जित गया Hope we did not give too many heart attacks 2 R fans Tonight’s a great lesson on never giving up & fighting till the End @lionsdenkxip @IPL #ipl2020⁠ ⁠ #Saddapunjab⁠ ⁠ #Dream11 #Jeet #Ting #SRHvsKXIP https://t.co/nHth6vSkuh — Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 24, 2020

प्रीति ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं इतनी उत्साहित हूं कि आज सो नहीं पाउंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अपना पंजाब जीत गया. उम्मीद करती हूं कि हमलोग अपने फैंस को झटका नहीं देंगे. आज हमें सबक मिला है कि हमें आखिर तक हार नहीं माननी चाहित और अंत तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए.'

साथ ही साथ प्रीति ने जीत का श्रेय अपनी टीम के गेंदबाजों को दिया है, जिसमें क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, अश्विन मुरुगन और मंदीप सिंह शामिल हैं. साथ ही साथ प्रीति ने केएल राहुल की कप्तानी की भी तारीफ की है.

प्रीति जिंटा के इस खुशी में उनके चाहने वाले भी शामिल हो गए हैं. फैंस ने ट्विटर पर प्रीति को इस जीत की बधाई दी है और अलग-अलग अंदाज में खुशी का इजहार किया है. आइये देखते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प ट्वीट्स.

Preity Zinta is such a distraction, why the hell is she soooooo beautiful and cute and adorable and amazing take my heart already! — Avneet Kaur (@couthy_vibes) October 18, 2020

How it started. How it's going Preity Zinta pic.twitter.com/NzwG01xY0f — Arnab Goswami (@arnab_offical) October 24, 2020