IPL 2021 MI vs DC: Hardik Pandya के कैच क्लेम को लेकर ट्विटर पर उठे सवाल, लोगों ने बुरी तरह किया ट्रोल

चेन्नई: मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मंगलवार को खेले गए IPL मैच में हार्दिक पांड्या के एक कैच को लेकर जमकर बवाल हो रहा है. दिल्ली कैपिटल्स की पारी के पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने धवन का कैच लपका, लेकिन थर्ड अंपायर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. दरअसल, 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने उतरे. पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर धवन ने हवा में शॉट खेला और गेंद हार्दिक पांड्या ने कैच कर ली, लेकिन ये पूरी तरह क्लीन कैच नहीं था.

फैंस के निशाने पर आ गए हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या और मुंबई की टीम ने कैच क्लेम किया, लेकिन फिर मामला थर्ड अंपायर के पास गया और रीप्ले में दिखा कि हार्दिक ने गेंद तो पकड़ी, लेकिन वो ग्राउंड को टच कर गई. थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया. अंपायर के फैसले से हार्दिक नाखुश नजर आए. इसके बाद हार्दिक पांड्या फैंस के निशाने पर आ गए. ट्विटर पर लोगों ने हार्दिक पांड्या के कैच क्लेम करने पर सवाल उठाए और उन्हें चीटर भी कहा.

Cheater Hardik Pandya — S (@SrishtyHere) April 20, 2021

Cheater Hardik pandya rikshewala #DCvsMI — Jinu PBKS #Jadejian (@Jolly_Jinuu) April 20, 2021

Hardik Pandya lost my respect.

I wish ki Karan johar ek baar aur ise apne show pe bulaye. — Circuit Expert (@Being_circuit) April 20, 2021

Hardik Pandya playing as a specialist fielder? #MIvsDC — S I D D H A R T H (@breakingbadass) April 20, 2021

Thankfully no soft signal rule — Abhilash Jonna (@Saiabhilash9) April 20, 2021

These Oscar actings doesn't work now. No soft signal — Chaithanya (@fastgoogly) April 20, 2021

Glad there was no soft signal for Dhawan's catch. Most part of the ball was grassed and top umpiring from Ullas gandhe. Should never be given out. 1 or 2 fingers doesn't matter coz the ball balanced on the ground without any doubt. #MIvsDC — Tamil speaking Indian (@TamilSpeaking) April 20, 2021

#SelectDugout #DCvsMI

I think it was not out. His fingers seemed to have grabbed it after the ball hitting the ground momentarily. Question: what was the soft signal? Disproving the out signal is easier than disproving the not out signal. — Khula Saand (@cars_bikes_etc) April 20, 2021

दिल्ली ने मुंबई को हराया

बता दें कि अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा के फिरकी के जादू के बाद बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने IPL में मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हरा दिया. मुंबई के 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (45) और स्टीव स्मिथ (33) की पारियों की बदौलत 19.1 ओवर में चार विकेट पर 138 रन बनाकर जीत दर्ज की. मुंबई की टीम मिश्रा (24 रन देकर चार विकेट) की फिरकी के सामने नौ विकेट पर 137 रन रन ही बना सकी.