IPL 2021: 2 मैचों से गायब रहे Hardik Pandya अगला मुकाबला खेलेंगे या नहीं? सामने आया बड़ा अपडेट

दुबई: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के क्रिकेट निदेशक (Director of Cricket Operations) जहीर खान (Zaheer Khan) ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की फिटनेस को लेकर अहम बात कही है.

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज के दोनों मैचों नहीं खेल पाए जिसके बाद उनके फिटनेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के फैंस टेंशन में हैं कि आखिर इस धाकड़ खिलाड़ी को क्या हुआ है.

जहीर खान (Zaheer Khan) ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे और देखेंगे इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे. हार्दिक ने अभ्यास शुरू किया है और यही बात फिलहाल हम आपसे शेयर कर सकते हैं. हमें उम्मीद है कि वो फिट होंगे और आरसीबी (RCB) के खिलाफ मुकाबले के लिए मौजूद रहेंगे.'

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने गेंदबाजी कोच (Bowling Coach) शेन बॉन्ड (Shane Bond) ने इससे पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की क्रिकेट मैदान वापसी की समय सीमा बताने से इनकार कर दिया था.

टीम को किस डिपार्टमेंट में दिक्कत हो रही है, इस पर जहीर ने कहा, 'आईपीएल बड़ा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट हैं, इसलिए टीमों को हमेशा उतार-चढ़ाव देखने पड़ते है और अपनी तैयारियों को लेकर स्मार्ट होना पड़ता है. आज कल सभी टीमों हर दूसरी टीम का विशलेषण कर रही है. हम अपने तरीके और मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं.'

"This team certainly knows how to perform under pressure."

Zaheer Khan shares his thoughts ahead of the #RCBvMI clash in Dubai!#OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 @ImZaheer pic.twitter.com/Pltj4ljGd3

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 25, 2021