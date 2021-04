IPL 2021: Mohammed Shami के गेंद डालने से पहले ही Kieron Pollard क्रीज छोड़कर भागे, फैंस का गुस्सा फूटा

नई दिल्ली: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस (PBKS vs MI) के बीच खेला गया आईपीएल 2021 (IPL 2021) का 17वां मुकाबला एकतरफा साबित हुआ. इस मैच में केएल राहुल (KL Rahul) की सेना ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पलटन को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी.

इस मैच में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की बॉलिंग करने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर इंड पर खड़े किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) क्रीज से काफी बाहर निकलते नजर आए. पोलार्ड की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई.

फिर छिड़ गई 'मांकडिंग' की बहस

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बल्लेबाज किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की इस हरकत ने एक बार फिर 'मांकडिंग' (Mankading) की बहस छेड़ दी है. कुछ दिनों पहले वेंकटेश प्रसाद ने ऐसी स्थित में बल्लेबाज को आउट करने का खुलकर समर्थन किया था. अब कई क्रिकेट फैंस का भी गुस्सा पोलार्ड पर फूटा है.

