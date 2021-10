IPL 2021: Playoff के लिए इन टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर, टॉप-4 में ऐसे मिलेगी एंट्री

नई दिल्ली: जैसे-जैसे आईपीएल 2021 (IPL 2021) का लीग स्टेज के अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे-वैसे प्लेऑफ (Playoff) के लिए जंग बढ़ती जा रही है. चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और आरसीबी (RCB) पहले ही अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है.

आईपीएल 2021 (IPL 2021) के प्लेऑफ (Playoff) पहुंचने के लिए कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders), राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच जद्दोजहद देखने को मिलेगी. अगले कुछ मुकाबले काफी रोमांचक होने वाले हैं.

Who will be the 4th team to join @ChennaiIPL, @DelhiCapitals & @RCBTweets in the #VIVOIPL Playoffs

A look at the Points Table after Match 49 pic.twitter.com/5fvk7iH8IG

— IndianPremierLeague (@IPL) October 3, 2021