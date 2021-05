IPL 2021 सस्पेंड होने पर क्रिकेट फैंस ने ट्विटर पर लिए मजे, देखिए शानदार Memes

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के बायो बबल (Bio Bubble) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की एंट्री के बाद टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. बीसीसीआई (BCCI) ने ये फैसला तब लिया है, जब टीमों के खिलाड़ियों और सदस्यों के लगातार पॉजिटिव होने की खबर सामने आने लगी.

कैसे IPL में घुसा कोरोना वायरस?

3 मई को कोरोना वायरस ने आईपीएल के बायो बबल में एंट्री की थी जब केकेआर टीम के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव पाए गए थे. इससे पहले सोमवार को ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के गेंदबाजी कोच एल बालाजी का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था. इसके बाद मंगलवार को खबर आई कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे.

UPDATE: The Indian Premier League Governing Council (IPL GC) and Board of Control for Cricket in India (BCCI) in an emergency meeting has unanimously decided to postpone IPL 2021 season with immediate effect. Details - https://t.co/OgYXPj9FQy pic.twitter.com/lYmjBId8gL — IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2021

क्रिकेट फैंस ने लिए मजे

आईपीएल 2021 (IPL 2021) को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर काफी मजे लिए हैं. ट्विटर पर लगातार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. कई लोगों ने कहा है कि इस फैसले से प्वाइंट टेबल की टॉप 4 टीमें काफी निराश हुई होंगी और बॉटम 4 टीमों बेहद खुश होंगे.

Varun Chakravarthy deserve a statue outside the Eden Garden for saving KKR from finishing last #IPL2021 #IPLCovidBreach pic.twitter.com/pSBhhGtlT1 — Aniket (@Citizenani06) May 4, 2021

IPL phele hi cancel ho jana chahiye tha.. Corona se darna tha sourav ganguly #iplcancel #IPLCovidBreach pic.twitter.com/tSc06Yu3IG — Yamu Rahu (@Yamirahu) May 4, 2021

Me rn after IPL suspension, dukh iss baat ki nahi hai ki, match-e ruk gayi, dukh iss baat ki hai ki aaj se laundon ke saath befaaltu lafda nahi kar sakta. #IPL2021 #IPLCovidBreach pic.twitter.com/7N9G2a6RdX — Prabhakar Sharma (@theprabhakar01) May 4, 2021