'कोहली आपकी वजह से RCB IPL 2022 से हुई बाहर, उम्मीद है अब आप संन्यास ले लेंगे', विराट पर भड़का ये एक्टर

KRK on Virat Kohli: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हारने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 से बाहर हो गई है. इस हार के साथ आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया. आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए आईपीएल का ये सीजन कुछ खास नहीं रहा. कोहली 16 मैचों में 341 रन ही बना सके. उनका औसत करीब 23 का रहा.

विराट कोहली के इस प्रदर्शन के बाद बॉलीवुड एक्टर और अपने बयान के कारण सुर्खियों में रहने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके ने ट्वीट किया है. केआरके ने कोहली को संन्यास लेने की सलाह दी है.

केआरके ने लिखा, 'प्रिय विराट कोहली मैंने आपसे आखिरी के मैचों में नहीं खेलने के लिए कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी.आप ही कारण हैं कि आज RCB आईपीएल 2022 से बाहर हो गई. आशा है कि आप जल्द ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करेंगे.'

Dear @imVkohli I asked you not play last matches but you didn’t listen to me. You are the reason that today #RCB is out of #IPL2022! Hope you will announce retirement from all forms of cricket soon.

