IPL 2022: MS Dhoni को ग्राउंड पर देखते ही भावुक हुआ फैन, बोला- 'आपके लिए मर भी सकता हूं, अगर...'

MS Dhoni: क्रिकेट जगत में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का क्रेज कितना ज्यादा है ये बात पूरी दुनिया जानती है. धोनी का फैन बेस इस खेल में सबसे ज्यादा है. क्रिकेट फैंस कैप्टन कूल के लिए कितने दीवाने इस बात का वाक्या कई बार देखने को मिल चुका है. ऐसा ही कुछ रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके के मुकाबले में भी देखने को मिला. जहां एक दीवाना फैन धोनी के लिए जान तक देने की बात कर रहा था.

धोनी (MS Dhoni) का एक फैन हैदराबाद और सीएसके के मुकाबले में भी देखने को मिला. ये फैन कैप्टन कूल के लिए जान देने तक की बात कर रहा था. दरअसल एक सनराइजर्स और सीएसके के मुकाबले के दौरान स्टेडियम में बैठे एक फैन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये फैन हाथ में एक पोस्टर लिए खड़ा था. इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि 'अगर धोनी स्वर्ग में जाकर खेलेंगे तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं.'

ये पहली बार नहीं है जब मैदान के बाहर या अंदर धोनी (MS Dhoni) के लिए किसी फैन ने अपनी दीवानगी दिखाई हो. इससे पहले भी कई बार धोनी के लिए फैंस का प्यार देखने को मिला है. कई बार मैदान के बाहर से दर्शक धोनी को देखने के लिए मैदान में जबरन अंदर घुस आते हैं. वहीं कई बार धोनी की बड़े-बड़े पोस्टर लोग बनाते हैं. कई फैंस तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर पर ही कैप्टन कूल का टैटू बनवाया हुआ है.

