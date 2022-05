IPL 2022: Suresh Raina ने इन प्लेयर्स को बताया CSK की जीत का हीरो, धोनी का नाम तक लेना नहीं किया पसंद!

CSK vs SRH: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के कप्तान बनते ही एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अच्छे दिन शुरू होते दिखाई दे रहे हैं. सीएसके ने धोनी की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 13 रनों से मात दी. इस जीत के बाद सीएसके के प्लेऑफ तक जाने की उम्मीदें जिंदा हुई हैं. हैदराबाद पर मिली शानदार जीत के बाद सीएसके के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना (Suresh Raina) ने भी टीम के लिए एक ट्वीट किया.

सीएसके (CSK) की जीत के बाद मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना (Suresh Raina) भी अपना रिएक्शन दिया. रैना ने ट्वीट कर जीत के हीरो रहे कुछ खिलाड़ियों का नाम भी लिया. लेकिन वो फिर एक बार धोनी (MS Dhoni) के बारे में कुछ नहीं बोले. रैना ने अपने ट्वीट में कहा, 'दोनों टीमों द्वारा शानदार प्रदर्शन और आखिर में सीएसके की बेहतरीन जीत. ऋतुराज और कॉनवे ने इस मैच में असाधारण प्रदर्शन किया. इस अविश्वसनीय जीत के लिए पूरी टीम को बधाई!'

Brilliant performance showcased by both the teams and a very well deserved victory for @ChennaiIPL . Exceptional performance and partnership by @Ruutu1331 & Conway. Congratulations to the whole team on such an incredible win! #CSKvsSRH #IPL2022

— Suresh Raina(@ImRaina) May 1, 2022