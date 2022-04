IPL 2022: इस टीम पर बुरी तरह भड़के फैंस, लोग बोले- इन्होंने पूरे 10 साल से कुछ नहीं किया

PBKS vs LSG: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 42वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स (PBKS vs LSG) के खिलाफ 20 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम सिर्फ 153 रन ही बना पाई. पंजाब के पास इस मैच को जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन खराब बल्लेबाजी के चलते इस टीम ने एक और आसान मैच गंवा दिया. पंजाब की हार के बाद फैंस उनपर बुरी तरह भड़क उठे हैं.

आईपीएल (IPL) में पिछले कुछ सालों से सामने वाली टीम को 2 अंक देना पंजाब की टीम की आदत बन गई है. शुक्रवार को लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. 154 रन के आसान लक्ष्य को हासिल करने में ये टीम नाकाम रही और अंत में 20 रनों से मैच गंवा दिया. पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवा कर 133 रन ही बना पाई और ये मैच हार गई. इस हार के बाद पंजाब के प्रदर्शन से सभी निराश हैं.

पंजाब के प्रदर्शन से उनके फैंस भी काफी नाराज हैं. पंजाब की टीम को ट्विटर और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. पिछले कुछ सालों से हर बार पंजाब के पास शानदार खिलाड़ियों की भरमार होती है, लेकिन टीम में खिलाड़ियों के गलत सिलेक्शन के कारण ये टीम हर बार निराश करती है. एक यूजर ने तो ट्वीट करते हुए ये तक लिख दिया कि पंजाब की टीम इस दशक की सबसे घटिया टीम है.

