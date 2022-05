IPL 2022: राजस्थान के इस दिग्गज प्लेयर को याद कर भावुक हुए Josh Buttler, आंखों से नहीं रुके आंसू

Josh Buttler Recalls Shane Warne: जोस बटलर ने आईपीएल 2022 में अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जोस बटलर दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न को यादकर भावुक हो गए.

राजस्थान रॉयल्स को अपने दम पर फाइनल में पहुंचाने वाले शेन वॉर्न को याद कर भावुक हो गए. जोस बटलर ने कहा कि शेन वार्न राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और पहले सीज़न में टीम को सफलता दिलाने के लिए, हम उन्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वह आज हमें बहुत गर्व के साथ देख रहे हैं. वॉर्न पूरी दुनिया में अपनी जादुई गेंदबाजी के लिए फेमस थे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट हासिल किए थे.

