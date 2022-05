IPL 2022: गौतम गंभीर का ये रिएक्शन ट्विटर पर लूट रहा चर्चा, फैंस दे रहे ऐसे मजेदार कैप्शन

IPL 2022: पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलने के बावजूद लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) की टीम बुधवार को खेले गए IPL 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में हारकर ट्रॉफी जीतने की दौड़ से बाहर हो गई. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) को 14 रनों से हराकर उसे टूर्नामेंट से नॉकआउट कर दिया.

लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) की इस हार के बाद उसके मेंटॉर गौतम गंभीर का एक रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) की हार के बाद गौतम गंभीर अपनी टीम के कप्तान केएल राहुल को घूरते नजर आए.

कप्तान केएल राहुल भी लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के मेंटॉर गौतम गंभीर से नजरें नहीं मिला पाए. मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान गौतम गंभीर का ये रिएक्शन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस भी मजे ले रहे हैं.

Even after great Play Gambhir: Gazab beizzati ki gayi hai pic.twitter.com/NkzcFtIRh9

Gautam Gambhir and KL Rahul had a little chat after the game. pic.twitter.com/eSNmxcFiT0

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 25, 2022