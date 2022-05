GT vs RCB: आउट दिए जाने पर बदतमीजी पर उतरा गुजरात का बल्लेबाज, ड्रेसिंग रूम में मचा दी तोड़फोड़

GT vs RCB: IPL 2022 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ आरसीबी की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें बरकरार हैं. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए थे. जवाब में आरसीबी ने सिर्फ दो विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. लेकिन इस मैच में गुजरात की बल्लेबाजी के दौरान एक घातक वाकया देखने को मिला जहां गुजरात का एक बल्लेबाज आउट होकर बदतमीजी पर उतर आया.

जी हां, आरसीबी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने आई गुजरात के बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने इस मैच में बदतमीजी दिखाई. वो आउट दिए जाने के बाद अंपायर के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ गए. दरअसल हुआ यूं कि गुजरात की पारी का छठा ओवर ग्लेन मैक्सवेल लेकर आए. तभी इस ओवर की दूसरी गेंद पर वेड ने एक स्वीप खेलने की कोशिश की. लेकिन वो चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी. आरसीबी के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और मैदानी अंपायर ने वेड को आउट दे दिया.

Aggressive reaction from Matthew Wade in the dressing room...#Wade#GTvRCB #RCBvsGT pic.twitter.com/EKLrQ5cVTu

— Ajay maurya (@Ajaymaurya619) May 19, 2022