MI vs LSG: लखनऊ के खिलाफ डेब्यू करेंगे Arjun Tendulkar? मुंबई की पोस्ट से मिला इशारा

Arjun Tendulkar may debut in IPL 2022 For Mumbai Indians: IPL 2022 में मुंबई इंडियंस लगातार पांच मैच हार चुकी है. आज (16 अप्रैल को) मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का सामना केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा. इस मैच में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर डेब्यू कर सकते हैं. मुंबई इंडियंस की पोस्ट से इशारा मिला है.

मुंबई ने किया ये पोस्ट

लखनऊ के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया. मुंबई टीम ने अर्जुन तेंदुलकर के नाम के साथ हैशटैग लिखते हुए कहा कि लखनऊ के खिलाफ मैच के लिए हमारे माइंड में यह प्लान चल रहा है. इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू कर सकते हैं.

मेगा ऑक्शन में खुली किस्मत

वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. अर्जुन तेंदुलकर लगातार अपने पिता की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अपने खेल की वजह से वो नाम या मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं जो उनके पिता ने अपने करियर के शुरुआती दौर में हासिल कर लिया था.

सोशल मीडिया पर हैं एक्टिव

अर्जुन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. उनके द्वारा शेयर की गई फोटो को फैंस बहुत ही पसंद करते हैं. अर्जुन तेंदुलकर ने घरेलू टूर्नामेंट में मुंबई के लिए 2 ही टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं. अर्जुन धाकड़ बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी में माहिर प्लेयर हैं.

लगातार पांच मैच हारी मुंबई इंडियंस

आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की शुरुआत बहुत ही खराब रही है. उसे आईपीएल 2022 में लगातार पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इन मैचों में मुंबई के लिए कोई भी गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा खेल नहीं दिखा पाया है. सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है.