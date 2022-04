MI के इस खिलाड़ी ने मारा IPL 2022 का सबसे शानदार छक्का, शॉट देख आखें खुली रह जाएंगी

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 के 14वें मैच में केकेआर और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने हैं. लगातार दो मैचों में हार झेलने के बाद मुंबई की टीम इस मैच में एक अलग सोच के साथ उतरी. टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दो बड़े बदलाव अपनी प्लेइंग 11 में किए. रोहित ने इस मैच में युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल डेब्यू करने का मौका मिला. पहले ही मैच में ब्रेविस ने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है.

मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज ब्रेविस केकेआर के खिलाफ अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे. इस मैच में ये खिलाड़ी तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आया. ब्रेविस ने 19 गेंद पर 29 रनों का योगदान दिया और इस दौरान दो छक्के भी लगाए. लेकिन इन दो छक्कों में से एक ऐसा था जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है. ये कमाल उन्होंने केकेआर के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर किया था.

ब्रेविस ने वरुण की गेंद पर एक नो लुक सिक्स मारा. ये एक ऐसा शॉट था जिसे खेलने के लिए काफी अनुभव की जरूरत होती है. ब्रविस ने वरुण की एक गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से लंबा छक्का मारा. इस शॉट को मारते वक्त ब्रेविस को इतना भरोसा था कि उन्होंने मुड़कर देखा तक नहीं कि गेंद कहां गई है. ये भरोसा ठीक भी साबित हुआ और गेंद सीधा स्टैंड्स में ही जाकर गिरी. इस छक्के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है.

No look six by baby AB!!#IPL2022#MIvsKKRpic.twitter.com/bfFkKWEAzj

