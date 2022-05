IPL 2022 Qualifier: 'कैच छोड़कर भी Attitude दिखाता है', RR vs RCB के मैच में इस खिलाड़ी पर भड़के लोग

IPL 2022 Qualifier RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालीफायर में भिड़ रही है. इस मैच में आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 157 रन बना पाई. राजस्थान के गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी की. लेकिन इसके बावजूद राजस्थान का एक खिलाड़ी जमकर ट्रोल हो रहा है.

राजस्थान रॉयल्स का एक खिलाड़ी आरसीबी के मैच के दौरान जमकर ट्रोल हो रहा है. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज रियान पराग हैं. रियान ने इस मैच में आरसीबी के बल्लेबाज रजत पाटीदार का एक आसान कैच छोड़ दिया. कैच छोड़ते ही रियान जमकर ट्रोल हो रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि रियान कैच छोड़ने के बाद भी खूब एटीट्यूड दिखाते हैं. इसके अलावा और भी कई लोगों ने रियान को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं.

@rajasthanroyals @BCCI Riyan parag not dropped catche he has habit to that #Ab uth aaya pahad k neecheutar gaya attitude

Riyan parag has the attitude of virat kohli , and the skill of riyan parag

— Shashi Ranjan Singh || RCB (@Darshan_Rav_fan) May 27, 2022