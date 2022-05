IPL 2022: दिल्ली के खिलाफ अश्विन ने बल्ले से मचाया गदर, वायरल हुआ वाइफ प्रीति का रिएक्शन

R Ashwin Wife Prithi Reaction: IPL 2022 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेले गए मैच में कुछ ऐसा हुआ, जो आज से पहले IPL इतिहास में कभी नहीं हुआ.

भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल में पहली बार अर्धशतक जड़ने का कमाल किया है. रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में 38 गेंदों पर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

रविचंद्रन अश्विन की इस आतिशी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. रविचंद्रन अश्विन ने जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक ठोका तो उनकी वाइफ प्रीति का रिएक्शन देखने लायक था. अश्विन का अर्धशतक पूरा होते ही उनकी पत्नी मुस्कुराती हुई नजर आईं और उन्होंने तालियां बजाकर अश्विन का हौसला बढ़ाया.

रविचंद्रन अश्विन की वाइफ प्रीति का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने खुद इस यादगार पल को ट्विटर पर अपने पोस्ट के जरिए शेयर किया है.

Yes, Bobby had to take a minute too. pic.twitter.com/a5IOPpP9kp

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 11, 2022