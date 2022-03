IPL 2022: RCB को बीच मझधार में छोड़ कर चला गया ये खिलाड़ी, भड़के फैंस ने बुरी तरह कर दी फजीहत

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. पहले 6 मैचों के बाद ही ये बात समझ आ चुकी है कि इस साल सभी टीमें बेहद खतरनाक हैं और मुकाबले काफी टक्कर के हो रहे हैं. ऐसा ही एक मुकाबला बुधवार को आरसीबी और केकेआर के बीच भी देखने को मिला, जहां बेहद कांटे के मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने बाजी मार ली. लेकिन आरसीबी अभी भी अपनी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को मिस कर रही है जो इस सीजन में अबतक एक भी मुकाबला नहीं खेला है. हालांकि इस खिलाड़ी पर अब कुछ आरसीबी के फैंस बुरी तरह भड़के हैं.

आरसीबी की टीम ने अबतक आईपीएल 2022 बेहद करीबी मुकाबले खेले हैं. आरसीबी ने अपना लगातार दूसरा मैच ही गंवा ही दिया था. ऐसे में आरसीबी के फैंस ने अपने एक स्टार ऑलराउंडर को मिस किया. लेकिन फैंस उस खिलाड़ी पर जमकर बरसे भी हैं. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि आरसीबी के लिए खेलने वाले स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हैं. मैक्सवेल इस सीजन से अभी तक बाहर हैं और ये चीज फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है.

दरअसल मैक्सवेल अपनी हाल ही में हुई शादी की वजह से वो अभी तक आईपीएल से बाहर हैं. दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अपनी भारतीय मंगेतर विनी रमन के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने चेन्नई में तमिल रीति-रिवाजों के साथ रविवार को शादी की. इस कपल ने पहले ही ईसाई धर्म के मुताबिक शादी कर ली थी लेकिन दोनों ने तय किया था कि वह भारतीय परंपराओं के मुताबिक भी शादी करेंगे. इसी वजह से चेन्नई में इस शादी समारोह का आयोजन किया गया है.

