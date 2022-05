Live मैच में अश्विन पर झल्लाने लगा 20 साल का ये खिलाड़ी, फैंस ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

IPL 2022, GT vs RR: राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मंगलवार को खेले गए IPL मैच में कुछ ऐसा हुआ, जो क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. दरअसल, मैच के दौरान 20 साल का एक खिलाड़ी सीनियर ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन पर झल्लाने लगा.

अश्विन पर झल्लाने लगा 20 साल का ये खिलाड़ी

20 साल के इस खिलाड़ी के तेवर देख फैंस भी आग बबूला हो गए और सोशल मीडिया पर उसकी बदतमीजी के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाने लगे. हुआ यूं कि राजस्थान रॉयल्स (RR) की पारी के दौरान आखिरी ओवर में स्ट्राइक लेने के लिए रियान पराग नॉन स्ट्राइक छोर से दौड़ पड़े, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले.

फैंस को बिलकुल भी पसंद नहीं आया ये बर्ताव

रियान पराग आधी पिच पर खड़े हो चुके थे, इतनी देर में वह रन आउट हो गए. रविचंद्रन अश्विन ने रियान पराग को अपने छोर पर देखा तो उनकी ओर रियान पराग गुस्से से देख रहे थे. रियान पराग ने जिस अंदाज में रविचंद्रन अश्विन से बात की वह फैंस को बिलकुल भी पसंद नहीं आया.

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

सोशल मीडिया पर रियान पराग के इस बर्ताव की जमकर आलोचना हो रही है. रविचंद्रन अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ी के साथ इस बर्ताव के लिए फैंस ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई है. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स (RR) को इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

Lmao Ashwin consider himself as better Batsman than Riyan parag pic.twitter.com/iJqdtB6XXt — ANSHUMAN (@AvengerReturns) May 24, 2022

#RRvGT #GTvRR #IPLplayoffs

Riyan Parag got to fix his attitude for a successful long run fr pic.twitter.com/RK5Gio8mRj — Kaur rmn (@theHeartyouOwn7) May 24, 2022

Riyan Parag needs to go back to school. Really bad attitude towards the game. #RRvsGT #riyanparag — Tweet Owl Blue (@tweetowlblue) May 24, 2022

Someone had said it very well,"Riyan parag has the attitude of virat kohli with skills of riyan parag." — Sanket (@o0sanketo0) May 24, 2022