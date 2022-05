Watch: Live मैच में विराट कोहली से मिलने मैदान में कूदा शख्स, कंधे पर टांग कर ले गई पुलिस

IPL 2022: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेले गए IPL 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. इस मैच में एक शख्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से मिलने मैदान में कूद आया.

फिर क्या था, इस सिरफिरे फैन को पुलिस कंधे पर टांग कर ले गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, हुआ यूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी अचानक एक फैन मैदान में कूद आया.

When the intruder towards Virat Kohli at Eden Gardens - VK couldn't control his laugh seeing policeman's reaction pic.twitter.com/Ctvw8fU4uy

— sohom (@AwaaraHoon) May 26, 2022