Video: IPL इतिहास की बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हुए गिल! एनरिक नॉर्खिया की आग उगलती बॉल ने उड़ा दिया स्टंप

IPL इतिहास की बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हुए गिल!

सोशल मीडिया पर दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया की इस मैजिकल गेंद की खूब चर्चा हो रही है, जिस पर उन्होंने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दहशत पैदा कर डाली थी. एनरिक नॉर्खिया की इस गेंद को देखकर एक बार ऐसा लगा कि ये IPL इतिहास की सबसे बेहतरीन गेंद है. एनरिक नॉर्खिया की इस गेंद के सामने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल के पास कोई भी जवाब नहीं था. एनरिक नॉर्खिया की इस आग उगलती गेंद ने शुभमन गिल का स्टंप उड़ा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Shubman Gill is knocked over by a beauty of a delivery from @AnrichNortje02.

