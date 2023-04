IPL 2023: रोमांच ने पार की सारी हदें, आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने हार के जबड़े से छीन ली जीत

IPL 2023: रोमांच ने पार की सारी हदें, आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने हार के जबड़े से छीन ली जीत

SRH vs DC, IPL Last Over: IPL 2023 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने सोमवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम को 7 रन से हरा दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच के आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मुंह से जीत छीन ली.