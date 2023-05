MS Dhoni: एमएस धोनी ने बीच मैदान साथी खिलाड़ी को जड़ा थप्पड़, VIDEO देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

एमएस धोनी ने साथी खिलाड़ी को चड़ा थप्पड़

वैसे तो धोनी (MS Dhoni) मैदान पर शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एमएस धोनी को कुछ मौकों पर गुस्सा करते हुए भी देखा गया है. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान टॉस के बाद धोनी (MS Dhoni) ड्रेसिंग रुम की तरफ बढ़ ही रहे थे. इसी दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) पिच के करीब सीएसके के गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो के साथ खड़े हुए थे. तभी धोनी (MS Dhoni) ने दीपक चाहर को मजाक में थप्पड़ जड़ने की कोशिश की, हालांकि धोनी का हाथ गेंदबाज के कान के करीब से निकल गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

