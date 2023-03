GT vs CSK Live Score: पहली पारी का खेल खत्म, चेन्नई ने गुजरात को दिया 179 रनों का टारगेट

Gujarat vs Chennai Super Kings Live Score and Updates in Hindi : टी20 क्रिकेट का रोमांच, गेंद और बल्ले के बीच जंग, जबर्दस्त फील्डिंग और रोमांच से भरपूर फैंस... ये सब दिखेगा आज से. इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन (IPL-2023) का आगाज हो चुका है. ओपनिंग सेरेमनी में मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने सुरों की महफिल सजाई तो वहीं, रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया ने ग्लैमर का तड़का लगाया. ये आईपीएल का 16वां सीजन है. लीग की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस है, जिसने 5 बार ट्रॉफी जीती है. वहीं, 4 बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स बनी है.