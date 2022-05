LSG vs DC: बिना गेंद बल्ले पर लगे OUT हुआ ये बल्लेबाज, दिल्ली की हार में बना सबसे बड़ा गुनहगार

LSG vs DC Mitchell Marsh Not Out: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में दिल्ली के लिए मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) सबसे बड़े गुनहगार रहे. मिचेल मार्श बिना गेंद बल्ले पर लगे आउट होकर पवेलियन लौटे गए.

इस तरह से आउट हुए मिचेल मार्श

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पारी का आठवां ओवर कृष्णप्पा गौतम (Krishnappa Gowtham) ने किया. इस ओवर की पहली ही गेंद पर मार्श कट मारने गए, लेकिन वह ऐसा करने से चूक गए और गेंद विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई. अंपायर ने मार्श को आउट दे दिया. इसके बाद मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) पवेलियन लौट गए. इसके बाद रिप्ले में साफ पता लग रहा था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है. दिल्ली कैपिटल्स के पास दो रिव्यू भी बचे हुए थे, लेकिन मार्श ने रिव्यू नहीं लिया.



बने दिल्ली कैपिटल्स में हार के गुनहगार

दिल्ली कैपटिल्स (Delhi Capitals) ने 13 रनों के अंदर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला. दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी भी हुई, लेकिन मिचेल मार्श टीम की नाव बीच मंझधार में छोड़कर वापस लौट गए. मार्श ने 20 गेंदों में 37 रन बनाए. अगर मार्श ने उस समय अपना विकेट नहीं गंवाया होता, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. इसी वजह से वह दिल्ली कैपटिल्स की हार में सबसे बड़ा कारण बने.

दिल्ली को मिली हार

लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 6 रनों से हरा दिया. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए. 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 20 ओवर में 189 रन बना ही बना सकी. केएल राहुल (KL Rahul) ने 51 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली. इस मैच में उन्होंने 150.98 की स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 5 छक्के जड़े. दिल्ली के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.