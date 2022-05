IPL 2022: Rohit Sharma को OUT दिए जाने पर फैंस ने निकाला गुस्सा, कहा-अंपायरिंग नहीं फ्रॉड हो रहा है

Rohit Sharma Out MI: IPL 2022 में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को आईपीएल 2022 में नौंवी हार झेलनी पड़ी. केकेआर (KKR) के खिलाफ रोहित शर्मा को जिस तरीके से आउट दिया गया. उससे फैंस भड़क गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा निकाला.

क्या आउट नहीं थे रोहित शर्मा?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए पारी का पहला ओवर टिम साउदी (Tim Southee) ने किया. इस ओवर की आखिरी गेंद को रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने लेग साइड की तरफ डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से करीबे से गुजरते हुए पैड पर लगी, उसके बाद विकेटकीपर शैल्डन जैक्सन (Sheldon Jackson) के हाथों में चली गई. जैक्सन ने जोरदार अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने नकार दिया, उसके बाद विकेटकीपर और गेंदबाज के कहने पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिव्यू ले लिया, जिसके बाद सारी कहानी ही बदल गई.

थर्ड अंपायर ने दिया ये फैसला

थर्ड अंपायर ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को आउट दिया, लेकिन रिप्ले में देखने में पता चला कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ. थर्ड अंपायर का मानना था कि जब गेंद बल्ले के पास से गुजर रही थी, तो स्पाइक हुआ था, इसी वजह से अंपायर ने रोहित को आउट दिया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर अपना गुस्सा निकाला. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि अंपायरिंग नहीं फ्रॉड हो रहा है.

World worst umpire in IPL only pic.twitter.com/mHAUhootxX ) May 9, 2022

Mc umpire andha hai kya

First Rohit's decision and then this boundary #MIvsKKR pic.twitter.com/Ob8uYKVWGK — Gaurav (@ImGS_08) May 9, 2022

Clearly a technical glitch. Spike popped up before the ball reached Rohit's bat. Important for the third umpire to keep the eyes open. #IPL2022 #MIvKKR pic.twitter.com/hfsfMvPb1m — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) May 9, 2022

wrong decision by umpire @ImRo45 was clearly not out pic.twitter.com/cpUcJqcpUJ — Sports talk With Mayank Shukla (@talk_mayank) May 9, 2022

मुंबई को मिली हार

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए आईपीएल 2022 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी. केकेआर ने मुंबई को 51 रनों से हरा दिया. इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला. कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 166 रनों का टारगेट दिया, जिसे मुंबई टीम हासिल नहीं कर पाई और 113 रनों पर ऑल आउट हो गई. जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.