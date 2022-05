MI vs GT: ना गेंद विकेट पर लगी, ना ही हुआ कैच आउट, फिर इस तरह से पवेलियन लौटा गुजरात का प्लेयर

Sai Sudharsan Out: गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस मैच में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन हिट विकेट होकर आउट हो गए.