'MS Dhoni नाम नहीं इमोशन है' मैच फिनिश करते वक्त रोती हुई बच्ची की फोटो वायरल

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के पहले क्वालिफायर (Qualifier 1) में एमएस धोनी (MS Dhoni) अपने पुराने रंग में दिखे. माही के इस अवतार का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान ने विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को एक बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा दिया.

7वें नंबर पर उतरकर दिलाई जीत

ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के आउट होते ही एमएस धोनी (MS Dhoni) 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. उस वक्त चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) का स्कोर 149/5 था. कैप्टन कूल ने महज 6 गेंदों में 3 चौके और 1 सिक्स की मदद से 18 रन बना डाले.



माही है तो मुमकिन है

एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ये मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन एमएस धोनी (MS Dhoni) ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को चौका लगाकर यादगार जीत दिला दी.

The Lion Back To Track #CSKvsDC Never ever underestimate our #Finisher #Thala #Dhoni finish off in his style and #CSK enters the finalssssss pic.twitter.com/4wHTYl4D7S — Siva Harsha || (@SivaHarsha_1) October 10, 2021

धोनी को देख इमोशनल हुई बच्ची

एमएस धोनी (MS Dhoni) जब मैदान में चौके छक्के लगा रहे थी, तो स्टेडियम के स्टैंड्स में एक छोटी बच्ची बेहद इमोशनल हो गई, वो चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की जर्सी पहनी हुई. 'येलो आर्मी' को जीतता देख उसके आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े. बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस बोले- 'धोनी नाम नहीं इमोशन है.'

After Seeing " #Dhoni Finishes of him Style " Day Made.. Another Cup Loading for Our All Time Best Captain and Finisher Dhoni.. #CSK pic.twitter.com/sobKrpyEHc — T F C (@TFC_Back) October 10, 2021

Ms dhoni is not just a cricketer he is emotion for us #Dhoni pic.twitter.com/35xciXlFxT — 2.0 (@Mahiyank_78) October 10, 2021

CSK is not a team, it's an emotion. In those moments when Mahi was hitting those shots, we all felt the same! #CSKvsDC #Dhoni pic.twitter.com/3BMujo6mhY — Laughter Corridor (@laughtercoridor) October 10, 2021

बच्ची को माही की तरफ से मिला यादगार तोहफा

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की जीत के बाद जब एमएस धोनी (MS Dhoni) को पता चला कि उनके विनिंग शॉट लगाने पर छोटी बच्ची और उसका भाई खुशी के आंसू रोने लगे. तब माही ने दिल जीतने वाला काम किया. 'कैप्टन कूल' ने बॉल उस बच्ची को थमा दिया.