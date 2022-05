IPL 2022: दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज पर लगा बड़ा जुर्माना, LSG के खिलाफ मैच में पाए गए दोषी

Prithvi Shaw Break IPL’s Code Of Conduct vs Lucknow Super Giants: आईपीएल 2022 में रविवार (1 मई) को डबल हेडर का पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच खेला गया. ये मैच दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए काफी खराब रहा और टीम को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबला गंवाने के साथ-साथ टीम के एक विस्फोटक बल्लेबाज को जुर्माने का सामना भी करना पड़ा है. इस खिलाड़ी को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट (IPL Code Of Conduct) का दोषी पाया गया है.

पृथ्वी शॉ पर लगा भारी जुर्माना

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) पर कोड ऑफ कंडक्ट (IPL Code Of Conduct) के लेवल-1 का उल्लंघन करने की वजह से मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया है.आईपीएल के बयान में कहा गया है,'पृथ्वी शॉ ने आईपीएल आचार संहिता की धारा 2.2 के तहत लेवल-1 के अपराध और इससे जुड़ा जुर्माना स्वीकार कर लिया. आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 के उल्लंघन में मैच रेफरी का फैसला आखिरी माना जाता है. आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का लेवल-1 अंपायरों या सामने वाली टीम के प्रति आक्रामक इशारों से संबंधित है.

बल्ले से भी रहे फ्लॉप

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के लिए ये मुकाबला काफी खराब रहा. पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए मैच में बल्ले से बिल्कुल फ्लॉप रहे. उन्होंने इस मैच में 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन की ही पारी खेली. उन्होंने 71.43 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 1 चौका जड़ा. पृथ्वी शॉ इस मैच में दुशमंथा चमीरा की गेंद पर आउट हुए.

केएल राहुल पर भी लगा था जुर्माना

आईपीएल के इसी सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) पर कोड ऑफ कंडक्ट (IPL Code Of Conduct) के लेवल-1 का उल्लंघन करने की वजह से मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया था. ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को भी इसी सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आउट होने के बाद अंपायर पर भड़कते देखा गया था, जिसके चलते स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को भी लेवल-1 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई थी.