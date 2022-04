VIDEO: 46 रन पर OUT होने के बाद क्विंटन डि कॉक ने किया कुछ ऐसा, जमकर हो रही तारीफ

PBKS vs LSG: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजों ने कम स्कोर का बचाव करते हुए अपनी टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 20 रनों से जीत दिला दी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 153 रन बनाए और पंजाब किंग्स को जीत के लिए 154 रनों का टारगेट दिया. जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवा कर 133 रन ही बना पाई और ये मैच हार गई.

डि कॉक की जमकर तारीफ हो रही

इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक (Quinton De Kock) ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है. क्विंटन डि कॉक ने पंजाब के खिलाफ मैच में खेल भावना की बेहतरीन मिसाल पेश की है. दरअसल, पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि शानदार फॉर्म में चल रहे टीम के कप्तान केएल राहुल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद क्विंटन डि कॉक (Quinton De Kock) ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 85 रनों की साझेदारी की थी.

13वें ओवर में हुई ये घटना

क्विंटन डि कॉक (Quinton De Kock) ने 46 रन बना लिए थे, लेकिन उनकी इस पारी से ज्यादा उनके आउट होने की ज्यादा चर्चा की जा रही है. दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के 13वें ओवर में संदीप शर्मा की गेंद क्विंटन डि कॉक (Quinton De Kock) के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में कैद हो गई.

ICYMI - Spirit of cricket: Quinton de Kock walks after edging the ball.

https://t.co/u1Htv2n2F4 #TATAIPL #PBKSvsLSG

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2022