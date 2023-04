IPL 2023: पूरे आईपीएल सीजन से बाहर होंगे रोहित शर्मा? इस अपडेट से फैंस को लगेगा 'शॉक'

Will Rohit out of IPL 2023?: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 22वें मैच में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव ने की. ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल है कि अचनाक उन्हें क्या हुआ है. इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वह आगामी मैचों में टीम की कप्तानी करने नजर आएंगे या नहीं, आइए हम आपको बताते हैं.

केकेआर के खिलाफ नहीं की कप्तानी कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है. उन्होंने टॉस जीता और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. उन्होंने टॉस जीतने के बाद कहा कि पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. विकेट सूखा नजर आ रहा है. गेंद बाद में अच्छी तरह से बल्ले पर आती है. आईपीएल से बाहर होंगे रोहित? रोहित शर्मा इस मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, वह इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैच में खेलने उतर सकते हैं. रोहित के पेट में इंफेक्शन हो गया है जिसके चलते वह मैदान में नहीं उतरे हैं. यह बात साफ है कि वह आगामी मैचों में टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. रोहित आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है. इस खिलाड़ी का हुआ आईपीएल डेब्यू महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का आईपीएल में डेब्यू हो गया है. अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने आज यानी 16 अप्रैल 2023 को आईपीएल डेब्यू किया. उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अर्जुन को आईपीएल कैप मिल गई है. उन्हें कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. वह 2021 से इस लीग का हिस्सा थे, लेकिन अभी तक उन्हें डेब्यू का ही मौका नहीं मिल सका था.