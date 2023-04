WATCH: अब कम से कम हमारी फैमिली में... सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन के सीने पर लगाया बैज, फैंस भी हुए भावुक

अर्जुन ने SRH के खिलाफ लिया अपना पहला विकेट

युवा पेसर अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल-2023 में इस लीग में अपने करियर का आगाज किया. पहले मैच में उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के खिलाफ 2 ओवरों में 17 रन दिए लेकिन मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने दूसरे मैच में उन्होंने 18 रन देकर 1 विकेट झटका. दिलचस्प है कि उन्होंने मैच में आखिरी ओवर फेंका. अर्जुन ने भुवनेश्वर कुमार को आउट किया. अर्जुन तेंदुलकर के इस प्रदर्शन की मुंबई टीम मैनेजमेंट ने भी हौसलाअफजाई की.

सचिन ने पहनाया बैज

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बेटे अर्जुन की टी-शर्ट पर मुंबई मैनेजमेंट की तरफ से अपना पीओटीएम (प्लेयर ऑफ द मैच) का बैज लगाया. इस मौके पर सचिन ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा लेकिन वह भावुक हो गए. ये पल सच में ऐसा था कि जो देखे, इमोशनल हो जाए. सचिन ने फिर जाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 'कम से कम अब हमारे परिवार में एक विकेट तो है.'

