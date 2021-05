IPL 2021: SRH ने David Warner के साथ की नाइंसाफी, कप्तानी छिनने के बाद Playing XI से भी छुट्टी

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) में सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए डेविड वॉर्नर को कप्तानी से हटा दिया. अब टीम की कमान केन विलियमसन के हाथ में हैं. हैदराबाद के खेमे में इस फैसले के बाद जरूर हलचल मची होगी लेकिन हद तो तब हो गई जब वॉर्नर को राजस्थान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी.

क्या डेविड वॉर्नर के साथ हुई नाइंसाफी?

इस सीजन में हैदराबाद की टीम को छह मुकाबलों में से महज 1 मैच जीतने में कामयाब रही है और उसे पांच बार हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे से आईपीएल अंक तालिका में हैदराबाद सबसे नीचे है. ऐसे में टीम ने काफी बड़ा फैसला लिया और वॉर्नर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को कप्तानी से हटाया.

David Warner just outside the boundary rope, many could have just sit in the dugout but Warner talking to the players in the ground of #SRH - Great respect for him. pic.twitter.com/TYAG58XjCy — Johns. (@CricCrazyJohns) May 2, 2021

David Warner Dropped : It's the “Black Day” of Indian Premier League. #Warner pic.twitter.com/ZyIzfTzsOi — Rahul Chaurasiya(@rahulchaursiyab) May 2, 2021

इतना ही नहीं कप्तानी से हटाने के बाद उन्हें टीम में भी जगह नहीं दी. जी हां, ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ओपनर को हैदराबाद ने टीम में जगह नहीं. ऐसे में फैंस बेहद नाराज हैं. दरअसल वॉर्नर ने इसी टीम को चैंपियन बनाया था.

वॉर्नर ने हैदराबाद को जिताया था खिताब

हैदराबाद की टीम ने अपना इकलौता आईपीएल खिताब भी डेविड वॉर्नर (David Warner) की ही कप्तानी में जीता था. वॉर्नर ने अपनी कप्तानी में हैदराबाद को 2016 का आईपीएल खिताब जिताया था. उस समय इस टीम ने आरसीबी को फाइनल में मात दी थी. ऐसे में फैंस ये सब देखकर बेहद निराश हैं.

Heartbreaking to see an IPL legend David Warner being disrespected like this #RRvSRH pic.twitter.com/VJp9sdiide — bhavya (@BhavyaDhoni) May 2, 2021

Warner as a captain for SRH 4 seasons

1× trophy

3× playoffs Dropped from captaincy& team just because of 3,4 failures @davidwarner31 you deserved better pic.twitter.com/2L7lEAnSoi — Dinesh (@Thaladinesh_) May 1, 2021