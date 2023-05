WATCH: इतनी घूमी गेंद कि बल्ला भी नहीं अड़ा पाया ये दिग्गज खिलाड़ी, बिखर गई गिल्लियां

एक ही ओवर में झटके 2 विकेट

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. हालांकि कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सीएसके की आधी टीम को 72 के स्कोर तक पवेलियन भेज दिया. स्टार स्पिनर सुनील नरेन ने पारी के 11वें ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने पहली गेंद पर अंबाती रायडू (4) को बोल्ड किया. फिर अंतिम गेंद पर मोईन अली (1) को भी बोल्ड किया.

कुछ समझ नहीं पाए मोईन और बोल्ड

सुनील नरेन ने जिस गेंद पर मोईन को आउट किया, उसे देखकर पूरे स्टेडियम में हर कोई दर्शक भौचक्का हो गया. दरअसल, ये एक कैरम बॉल थी जो काफी टर्न हुई. मोईन अपना बल्ला भी नहीं अड़ा पाए और गेंद ने जरा सी देर में गिल्लियां बिखेर दीं. मोईन ने 2 गेंद का सामना किया और 1 रन बनाया. इसके बाद रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी को उतरे.

Ambati Rayudu

Moeen Ali

Bamboozling twice, the Sunil Narine way

Relive the two dismissals here #TATAIPL | #CSKvKKR pic.twitter.com/QnM2nnWRww

