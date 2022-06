Suresh Raina: गदा के साथ वर्कआउट करते हुए नजर आए सुरेश रैना, फैंस बोले-धोनी अब भी टीम में नहीं लेंगे

Suresh Raina: दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग आईपीएल का 15वां सीजन समाप्त हो चुका है. इस सीजन में मिस्टर आईपीएल के नाम से फेमस सुरेश रैना खेलते हुए नजर नहीं आए. अब रैना का गदा के साथ वर्कआउट करते हए एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस पर फैंस ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं.

भारत के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो गदा के साथ कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. फैंस ने इस पर अपने रिएक्शंस दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि गदा बजरंग बली टाइप लग रहा है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं थलाइवा. कई यूजर ने इस वीडियो पर लव वाली इमोजी बनाई है. वहीं, एक फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा कि अब भी धोनी आपको टीम में नहीं लेंगे.

Dhoni still won't select you , search for another team

