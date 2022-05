Virat Kohli Anushka Sharma: विराट-अनुष्का ने जिम में एक साथ की एक्सरसाइज, कोहली ने ट्विटर पर लिखी दिल की बात

Anushka Sharma Virat Kohli: विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी आतिशी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं. कोहली की गिनती दुनिया के फिट क्रिकेटर्स में होती है. विराट कोहली अभी आईपीएल में व्यस्त हैं. आज (4 मई को) आरसीबी टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. इसके लिए कोहली (Virat Kohli) जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं. खास बात ये रही कि इस बार उनके साथ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी नजर आईं.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्विटर पर दो वीडियो शेयर किए हैं. इस वीडियो में विराट के साथ-साथ उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी जिम में पसीना बहा रही हैं. विराट कोहली ने लिखा, ‘बैक टू माय फेवरिट विद माय फेवरिट’ यानी अपने फेवरिट काम पर अपने फेवरेट साथी के साथ लौट आया हूं. अब ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फैंस इन वीडियोज को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

Back to my favouriteWith my favourite @AnushkaSharma pic.twitter.com/g4UnoNNZkx

— Virat Kohli (@imVkohli) May 3, 2022