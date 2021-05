IPL 2021: Virat Kohli की सेना का नेक काम, Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पहनेंगे Blue Jersey

अहमदाबाद: आईपीएल 2021 (IPL 2021) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में ‘ऑक्सीजन से संबंधित’ बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहयोग का वादा किया और आगामी मैच में खिलाड़ियों की विशेष नीली जर्सी की नीलामी करके भी कोष जुटाएगी.

आरसीबी की अगुवाई करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फ्रेंचाइजी द्वारा ट्विटर पर डाले वीडियो में कहा है कि जमीनी स्तर पर मदद कैसे की जा सकती है इसे लेकर उन्होंने चर्चा की है.

कोहली ने वीडियो में कहा, ‘‘आरसीबी ने बैंगलोर और अन्य शहरों में उन अहम हिस्सों की पहचान की है जहां ऑक्सीजन से संबंधित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में तुरंत मदद की जरूरत है’.

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के कारण फैली तबाही से निपटने के लिए भी टीम कोष जुटाएगी.

RCB has identified key areas where much needed help is required immediately in healthcare infrastructure related to Oxygen support in Bangalore and other cities, and will be making a financial contribution towards this. pic.twitter.com/jS5ndZR8dt

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 2, 2021