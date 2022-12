PKL: जयपुर पिंक पैंथर्स बना कबड्डी का चैंपियन, पुनेरी पलटन को दी मात; दूसरी बार जीता खिताब

Jaipur Pink Panthers vs puneri paltan: प्रो कबड्डी लीग के फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पलटन को 33-29 से हरा दिया. इसी के साथ पिंक पैंथर्स ने दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया. दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, लेकिन अंत में बाजी जयपुर पिंक पैंथर्स के हाथ लगी.

जयपुर के प्लेयर्स ने किया कमाल

फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स के प्लेयर्स ने कमाल का खेल दिखाया. जयपुर के प्लेयर्स के ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन बाद में पुनेरी पलटन के खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की. जयपुर ने पहले सेमीफाइनल में बेंगलुरु बुल्स को 49-29 से करारी मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, पुनेरी पलटन ने दूसरे सेमीफाइनल में तमिल थलाईवाज को 39-37 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.

शुरुआती बढ़त ने दिलाई जीत

जयपुर ने एक बार पांच अंकों की बढ़त हासिल करने के बाद लगातार इसे मेंटेन करने की कोशिश की और अंत तक इस अंतर को खत्म नहीं होने दिया. पहले हाफ में जयपुर 14-12 से आगे था. इसके बाद दूसरे हाफ में जयपुर के प्लेयर्स ने और तेजी दिखाई, जिससे मैच का पलड़ा उनकी तरफ झुक गया. लेकिन अंतिम रेड में हार जीत का फैसला हुआ और 4 अंक के अंतर से जयपुर ने खिताब अपने नाम कर लिया.

It was indeed a #vivoProKabaddiFinal to remember

Here are some of the finest pictures from tonight' pic.twitter.com/xQDinj8MmC

— ProKabaddi (@ProKabaddi) December 17, 2022