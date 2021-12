BWF World Championship Final: श्रीकांत ने रचा इतिहास, भारत का सिलवर मेडल हुआ पक्का

स्पेन: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किदांबी श्रीकांत ने शानिवार को इतिहास रच दिया है. वह इस चैंपियनशिप के फाइनल में पुहंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. शानिवार के खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में किदांबी श्रीकांत ने युवा लक्ष्य सेन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया. लक्ष्य सेन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में बाजी श्रीकांत के हाथ लगी.

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने लक्ष्य सेन के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में लगातार पांच अंक हासिल किए और शनिवार को यहां 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करते हुए तीन मैचों में विजेता बनकर फाइनल में प्रवेश किया. लक्ष्य ने पहला गेम जीता, लेकिन श्रीकांत ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और अपने अनुभव का इस्तेमाल जीत को सील करने और अपने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए किया. 28 साल के श्रीकांत ने पहले सेमीफाइनल में हमवतन सेन को 21-14, 21-17 से सिर्फ एक घंटे में हराया.

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबले में पहली बार आमने-सामने थे. लक्ष्य ने पहला गेम जीता था. इसके बाद श्रीकांत ने कुछ अच्छे शॉट खेले. लक्ष्य ने पहले गेम में बढ़त लेने के लिए लड़ाई लड़ी, मगर श्रीकांत ने 2-2 से बढ़त बना ली. दूसरे गेम में गोल करने के बाद 12वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने लक्ष्य पर दबाव बनाए रखने के लिए कुछ शानदार शॉट खेलकर 9-9 से बढ़त बना ली. पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 ने 13-10 की बढ़त खोली और धीरे-धीरे गेम 21-14 से जीतकर 1-1 से बराबरी कर ली. लक्ष्य के 11-8 से आगे होने से पहले दोनों खिलाड़ी निर्णायक मुकाबले में भिड़े रहे। हालांकि, श्रीकांत ने अपने बेहतर अनुभव का इस्तेमाल किया और आखिरी कुछ अंक जीतने के लिए जोरदार वापसी की और एक यादगार जीत दर्ज की. श्रीकांत डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन और सिंगापुर के लोह कीन यू के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेंगे.

