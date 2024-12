'माफिया ने मेरा करियर...', विवादों में चेस चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन को मिली छूट तो भड़का यह स्टार

Hans Niemann vs Magnus Carlsen: शतरंज की दुनिया हाल ही में उस वक्त तूफान में आ गई जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप के अंतिम दौर के खेल से मैग्नस कार्लसन को बाहर कर दिया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया. इसकी वजह यह थी कि कार्लसन ने अपनी जींस बदलने से इनकार कर दिया था, जबकि फीडे (अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ) द्वारा इस कार्यक्रम के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था. बाद में कार्लसन को छूट मिली और वह टूर्नामेंट में वापस लौट आए.

कार्लसन की वापसी पर भड़का यह स्टार

फीडे ने ड्रेस कोड में ढील दी, जिसके बाद कार्लसन ने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप में वापसी की घोषणा की. अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हंस नीमैन इससे खुश नहीं हुए. उन्होंने कार्लसन की वापसी पर अपना पक्ष रखा. नीमैन ने सोशल मीडिया पर फीडे के इस फैसले की आलोचना की. नीमैन का मानना है कि कार्लसन के कृत्यों ने ‘खेल की पवित्रता’ का मजाक उड़ाया है. उन्होंने 2022 के धोखाधड़ी कांड के लिए भी कार्लसन पर निशाना साधा.

नीमैन ने क्या लिखा?

नीमैन ने लिखा, ''एक अकेले अभिनेता को टूर्नामेंट का मज़ाक उड़ाने देना और फिर घुटने टेकना निराशाजनक है. खेल की पवित्रता की रक्षा करना FIDE की जिम्मेदारी है. शतरंज माफिया ने इसी तरह के भावनात्मक विस्फोट के कारण मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की, किसी को तो कोई कदम उठाना ही होगा."

Allowing a single actor to make a mockery of the tournament and then bending the knee is disappointing. FIDE has a responsibility to protect the sanctity of the game. The chesscom mafia tried to ruin my career because of a similar emotional outburst, someone must take a stand!

