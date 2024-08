मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा... ये कहते ही विनेश फोगाट के चाचा महावीर के निकल आए आंसू

भारतीय महिला कुश्ती की स्टार विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है. 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही विनेश वजन बढ़ने के कारण फाइनल मुकाबले से 12 घंटे पहले अयोग्य घोषित कर दी गईं. इस खबर से पूरा देश सकते में है. इस बीच, विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

महावीर फोगाट ने कहा कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है. पूरा देश गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था. नियम तो हैं लेकिन अगर कोई पहलवान 50-100 ग्राम ज्यादा वजन का होता है तो उसे आमतौर पर खेलने दिया जाता है. मैं देश के लोगों से कहूंगा कि निराश न हों, एक दिन वह जरूर मेडल लाएंगी... मैं उन्हें अगले ओलंपिक के लिए तैयार करूंगा..."

#WATCH | On Indian wrestler Vinesh Phogat's disqualification from #ParisOlympics2024, her uncle Mahavir Phogat says, "I have nothing to say. The entire country has expected Gold... Rules are there but if a wrestler is 50-100 grams overweight they are usually allowed to play. I… pic.twitter.com/h7vfnJ8ZuH

— ANI (@ANI) August 7, 2024