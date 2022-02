Mirabai Chanu ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, इस टूर्नामेंट के लिए किया क्वालीफाई

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में सिलवर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने अब एक और इतिहार रच दिया है. उन्होंने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वे अब कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किग्रा भार वर्ग में वेटलिफ्टिंग करतीं नजर आएंगी.

मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पहले नंबर पर रहीं. चानू ने पहली बार किसी प्रतियोगिता में 55 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा लिया. उन्होंने यहां कुल 191 किलोग्राम (86 kg और 105 kg) भार उठाया. उन्हें किसी खिलाड़ी से चुनौती नहीं मिली. दूसरे स्थान पर आस्ट्रेलिया की जेसिका सेवास्टेंको रही, उन्होंने कुल 167 किलोग्राम (77 kg और 90 kg) वजन उठाया. मलेशिया की एली कैसेंड्रा एंगलबर्ट 165 किलोग्राम (75 kg और 90 kg) के साथ तीसरे स्थान पर रही.

सभी भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा करते हुए मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. हालांकि 27 साल की मीराबाई चानू ने रैंकिंग के आधार पर पहले ही कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालीफाई कर चुकीं थी, वह उनकी कैटेगरी 49 किलोग्राम भारवर्ग थी. लेकिन पदक जीतने की संभावनाओं के देखते हुए उन्होंने अब 55 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लेने का फैसला किया है.

Great news to start our day !

Tokyo Olympic medalist @mirabai_chanu has qualified for Commonwealth Games 2022 in 49kg and 55 kg weight category.

She finished on the top and lifted 191 kgs (snatch, clean & jerk) in the Singapore International Qualifying Event today.#India pic.twitter.com/JWPtlMavD3

— Rahul Trehan (@imrahultrehan) February 25, 2022