ऑस्ट्रेलिया ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई, पेरू को हराकर मारी धमाकेदार एंट्री

Fifa World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ में पेरू को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर लगातार पांचवीं बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है.

दोनों टीम अहमद बिन अली स्टेडियम में सोमवार को खेले गए मैच के नियमित और अतिरिक्त समय में गोल करने में नाकाम रही, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया.

THAT moment!

This is what #FIFAWorldCup qualification looks like! pic.twitter.com/XWEl7nlB97

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022