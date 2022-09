Pakistan Womens Team: पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा अजीब सवाल, क्यों शॉट्स पहनकर खेलती हैं महिला खिलाड़ी?

Pakistan Womens Team: एक पाकिस्तानी पत्रकार ने टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के शॉर्ट्स पहनने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद उसे आलोचना का सामना करना पड़ा. काठमांडू में चल रही सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मालदीव को सात गोल से हराने के तुरंत बाद पत्रकार ने आपत्ति जताई.

शॉर्ट्स पहनने पर आपत्ति जताई

मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में संवाददाता ने टीम के मैनेजर और अन्य अधिकारियों से पूछा, 'जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं जो एक इस्लामिक देश है, मैं पूछना चाहता हूं कि इन लड़कियों ने शॉर्ट्स क्यों पहन रखी हैं, लेगिंग क्यों नहीं?’

लोगों ने लगाई फटकार

कई लोगों ने खिलाड़ियों के कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने के लिए संवाददाता को कड़ी फटकार लगाई और सात में से चार गोल करने के लिए ब्रिटिश-पाकिस्तानी फुटबॉलर नादिया खान की तारीफ की.

