PKL 2019: जयपुर पिंक पैंथर्स पहुंचे टॉप पर, गुजरात फॉर्च्यूनजायंट्स की लगातार छठी हार

नई दिल्ली: अहमदाबाद में चल रहे प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 44वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने (Jaipur Pink Panthers) ने एक लो स्कोरिंग मुकाबले में फॉर्च्यूनजायंट्स को 22-19 से हरा दिया. इस जीत से जयपुर पिंक पैंथर्स प्वांइट टेबल में टॉप पर पहुंच गए हैं. उसके सात मैचों में छह जीत के साथ 30 अंक हैं. वहीं गुजरात फॉर्च्यूनजायंट्स की यह लगातार छठी हार है और वे अपना कोई भी घरेलू मैच नहीं जीत सके.

गुजरात की टीम अपने सभी घरेलू मैच हारने वाली सीजन की दूसरी टीम बन गई है. इससे पहले तेलुगू टाइटंस भी अपने सभी घरेलू मैच हार चुकी है. गुजरात को 9 मैचों में केवल तीन जीत मिल सकी है. पैंथर्स की 7 मैचों में यह छठी जीत है, जिसमें उसे सिर्फ एक मैच में हार मिली है. इस मैच में दोनों टीमों की ओर से कड़ा मुकाबला देखने को मिला. शुरुआती बढ़त जयपुर ने ली. लेकिन गुजरात ने पैंथर्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और अंत तक मैच में बनी रही.

पैंथर्स हाफ टाइम तक 10-9 से आगे थे. दीपक हूडा ने पहले 20 मिनट में तीन अंक हासिल किये और बाकी टीम ने उनका बखूबी साथ दिया गुजरात ओर से पहले हाफ में पंकज ने डिफेन्स में चार अंक हासिल किये, वहीं रोहित गुलिया ने रेडिंग में दो अंक हासिल किए

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, पैंथर्स की ओर से दीपक हुडा ने अपनी टीम के लिए सात अंक हासिल किए वहीं विशाल और संदीप धुल ने तीन-तीन अंक हासिल किए. वहीं गुजरात के लिए पंकज ने 6 अंक बटोरे, लेकिन सचिन और रोहित गुलिया ने तीन-तीन अंक हासिल किए. अंत में जयपुर ने आखिरी मिनट में शानदार खेल दिखाते हुए मैच अपने नाम कर लिया

Fortunes kept swinging in #GUJvJAI but in the end, the Panthers' roar was too loud to be silenced by the hosts!

Watch Star Sports and Hotstar for more LIVE action from #VIVOProKabaddi Season 7! #IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/rgi36EtcAg

— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 16, 2019