PKL 2019: बेंगलुरू बुल्स ने यू मुंबा को नहीं जीतने दिया मैच, केवल 2 अंकों से दी मात

जयपुर: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन में यू मुंबा को बेंगलुरू बुल्स के हाथों नजदीकी हार का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए इस कड़े मुकाबले में यू मुंबा ने बेगलुरू को कड़ी टक्कर दी लेकिन अंत में मैच 24-33 से बेंगलुरू के नाम रहा. इस जीत के साथ ही बेंगलुरू बुल्स अब 58 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है जबकि यू मुंबा 54 अंकों के साथ पांचवे स्थान पर आ गई है.

पहले हाफ में ही ली बेंगलुरू ने बढ़त

पहले हाफ में बेंगलुरू ने 18-11 की बढ़त ले ली थी. दूसरे हाफ में मुम्बा ने अंत में अच्छी वापसी की लेकिन वह अंकों के अंतर को कम नहीं कर पाई. बेंगलुरू ने दूसरे हाफ में कुछ ही देर बाद स्कोर 21-14 कर लिया. इस बढ़त को उसने 26वें मिनट तक 28-17 तक पहुंचा दिया. यहां से मुम्बा ने अंक लेने शुरू किए. 33वें मिनट तक उसने स्कोर 24-31 कर लिया.

#MUMvBLR was too close to call all the way down to the final 10 seconds, but @BengaluruBulls managed to get away with a 35-33 win over @U_Mumba!

The #VIVOProKabaddi action continues in #JAIvHYD!

: LIVE NOW

Star Sports and Hotstar#IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/l47wTa3YNT

— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 27, 2019