PKL 2019: यूपी योद्धा ने सीजन का पहला मैच जीता, यू मुंबा पर दर्ज की रोमांचक जीत

मुंबई: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन में आखिरकार यूपी योद्धा (UP Yoddha) ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ही ली. बुधवार को हुए सीजन के 19वें मैच में योद्धा ने एक रोमांचक मुकाबले में मेजबान यू मुंबा को 27-23 से मात दी. यू मुंबा के अपने घरेलू लेग के तीन मैचों में यह दूसरी हार है. यू मुंबा अब 5 मैचों में दो जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. फिलहाल टॉप पोजीशन जयपुर पर पिंक पैंथर्स ने कब्जा कर रखा है.

दो अंक की बढ़त चली लंबी

मैच की शुरुआत में यु मुंबा को 2-0 बढ़त लेने में कामयाबी मिली, इसके बाद यूपी योद्धा ने स्कोर 2-3 कर दिया. इसके बाद मुंबा ने बढ़त बनाई और मुकाबला कांटे का ही रहा एक समय यू मुंबा 11-9 से आगे थी. लेकिन जल्द ही योद्धा ने स्कोर 11-11 कर दिया. पहले हाफ के अंत तक यूपी योद्धा ने यू मंबा को ऑल आउट कर दिया और उसे दो अंकों की बढ़त मिल गई.

दूसरे हाफ में यूपी के योद्धा इस दो अंकों की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे और मेजबान टीम को वापसी करने नहीं दी. अंत में यूपी योद्धा ने चार अंक के अंतर से जीत हासिल की. यूपी के मोनू गोयात और सुमित ने छह-छह अंक बटोरे वहीं यू मुंबा के रोहित बालियान और डिफेंडर सुरेंदर चार सिंह ने चार-चार अंक हासिल किए.

