PM Modi: फुटबॉल के दिग्गज पेले के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, ट्विटर पर दिया ये रिएक्शन

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिग्गज फुटबॉलर और तीन बार के विश्व कप विजेता पेले के निधन पर शोक जताया है, जिनका कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद गुरुवार को अस्पताल में निधन हो गया था. वह 82 वर्ष के थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'पेले का निधन खेल की दुनिया में एक अपूरणीय क्षति है. एक वैश्विक फुटबॉल सुपरस्टार, उनकी लोकप्रियता सीमाओं को पार करती है. उनका शानदार खेल प्रदर्शन और सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना.'

The passing away of Pelé leaves an irreplaceable void in the world of sports. A global football superstar, his popularity transcends boundaries. His outstanding sporting performances and success will keep inspiring the coming generations. Condolences to his family and fans. RIP.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2022